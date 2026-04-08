Columna

La prenda que no falla y el detalle que la transforma

En este otoño, donde el clima no termina de definirse, vestirse bien puede parecer complicado. Y ahí es donde entra en juego una prenda que nunca falla. Leé la columna completa de Raffa Andrada en otro miercoles con "M" de moda en Tiempo de San Juan.

Por Raffa Andrada
En San Juan, el otoño no se anuncia: aparece. Un día salimos de casa con frío, a media mañana sentimos que nos sobra todo, y cuando cae la tarde volvemos a necesitar abrigo. Es un ida y vuelta constante que muchas veces nos desordena… también a la hora de vestirnos. Y en ese escenario, donde el clima no termina de definirse, vestirse bien puede parecer complicado.

Pero, y acá está lo interesante, también puede volverse mucho más consciente. Porque cuando el clima no es claro, el estilo tiene que serlo. Y ahí es donde entra en juego una prenda que, desde mi experiencia, nunca falla: el blazer.

No es casualidad que temporada tras temporada siga estando presente. El blazer tiene algo que pocas prendas logran: estructura el look sin endurecerlo, abriga sin sofocar y eleva cualquier outfit sin esfuerzo. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que se adapta a nuestra realidad.

Te acompaña en la mañana fresca, se vuelve liviano cuando el día levanta temperatura y vuelve a tener sentido cuando baja el sol. En un otoño como el nuestro, no es solo una elección estética… es una decisión inteligente. Y acá quiero frenar un segundo, porque esto es clave: no hace falta tener muchos.

Vivimos en una época donde pareciera que necesitamos variedad constante, pero la verdad es otra. Un buen blazer, de corte limpio, buena caída y en un tono neutro, puede resolverte muchísimos looks.

La diferencia no está en cuántos tenés. Está en cómo lo usás. Porque el verdadero estilo no se construye acumulando, sino aprendiendo a transformar lo que ya tenemos. Y ahí aparece algo que me encanta sumar en esta temporada.

Un detalle. Un gesto. Un pequeño recurso que cambia todo.

Los prendedores

Sí, vuelven. Y no como algo antiguo o rígido, sino como un accesorio con mucha personalidad y actualidad. Este otoño-invierno los vamos a ver aplicados en blazers, camisas, tapados. Y lo interesante es cómo pueden modificar completamente un mismo look. Un blazer clásico puede verse elegante, creativo o incluso más audaz, dependiendo del prendedor que elijas.

Y eso, en términos reales, es una herramienta de estilo enorme. Porque con una sola prenda podés lograr distintos efectos. Sin gastar de más. Sin complicarte. Simplemente entendiendo el poder de los detalles. Y si lo bajamos a nuestra vida cotidiana —a nuestro San Juan— esto cobra todavía más sentido.

Porque no nos vestimos para una foto. Nos vestimos para atravesar el día. Y en ese día hay cambios de temperatura, hay movimiento, hay rutina. Por eso, el error más común no es no seguir la tendencia. El error es no entender el contexto.

Abrigarnos de más cuando todavía hace calor. Quedarnos cortos cuando refresca. Elegir prendas que no acompañan nuestro ritmo. Ahí es donde el blazer vuelve a aparecer como aliado. No compite. No molesta. No sobra. Acompaña. Y cuando una prenda logra eso, deja de ser una tendencia para convertirse en un básico real.

Creo profundamente en esto: vestirse bien no tiene que ver con tener más, sino con elegir mejor. Y en estaciones como esta, donde el clima no da tregua ni certezas, esa elección se vuelve todavía más importante. Un buen blazer puede resolverte más de lo que imaginas. Y si además le sumás el detalle justo, podés transformar completamente tu imagen con muy poco.

A veces buscamos demasiado afuera, cuando en realidad, el cambio empieza en cómo usamos lo que ya tenemos. Porque no se trata de llenar el placard. Se trata de darle sentido. Y en ese camino, hay prendas que acompañan… y otras que realmente hacen la diferencia.

El blazer, sin dudas, es una de ellas.

