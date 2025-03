Cristian Pezmo, el sanjuanino que "la pegó" con un video de TikTok y hoy es uno de los máximos referentes del maquillaje profesional

Pero el verdadero boom que resultó ser un cambio en su vida se dio durante la pandemia. Lamentablemente se había quedado sin trabajo, con tiempo libre y sin poder hacer mucho por las restricciones que había en aquel momento, por lo que comenzó a crear contenidos, compartiendo sus conocimientos y todo lo que había aprendido hasta el momento.

Embed - Cristian Pezmo PRO Makeup on Instagram: "Quinceañeras soñadas #pezmostudio Peinado @celeste_vargasvc" View this post on Instagram A post shared by Cristian Pezmo PRO Makeup (@cristianpezmo)

“Una noche subo un video a TikTok a eso de las 23 horas y se viralizó. Al otro día me despierto y de la nada tenía más de 20.000 likes. Era un video sobre cómo aplicar un corrector de ojeras, un tutorial básico. En Instagram tenía pocos seguidores y desde ahí comencé a trabajar de manera virtual. Me animé a dar cursos de automaquillaje y se me fueron abriendo muchas puertas”, comentó Cristian.

Y así, gracias a un video y la creatividad detrás del contenido, su crecimiento se volvió exponencial, el cual fue acompañando con profesionalismo y capacitaciones de manera constante.

Con la mayor exposición en redes sociales no demoraron en llegar las oportunidades. Una reconocida marca de maquillaje de lujo se contactó con él para ofrecerle trabajar en conjunto, ya que estaban a punto de abrir un local en la provincia. “Y bueno, me empecé a dedicar a eso, comencé a trabajar para dos marcas que quería mucho y las oportunidades no dejaron de aparecer”, indica.

Cristian asegura que no se siente un influencer, porque remarca que no trata de influenciar a nadie y ni siquiera trabaja con canje o similar. Si se considera un creador de contenido, ya que es su principal vidriera de presentación no solo para llegar a potenciales clientes, sino también a interesados en aprender el arte del maquillaje y el cuidado de la piel.

La pasión por lo que hace lo llevó a abrir su primer estudio hace tres años, el mismo que cerró hace poco para abrir un espacio nuevo, más amplio, que se estará inaugurado en las próximas semanas. Allí no solo lleva adelante algunos trabajos y ofrece los productos que utiliza para sus maquillajes o skin care. También ofrece la carrera de maquillaje profesional (cuyas inscripciones aun están abiertas tras haber llenado un primer cupo, sumándose consultando a las redes de Cristian).

Embed - Cristian Pezmo PRO Makeup on Instagram: "Ella es pura luz Te quiero " View this post on Instagram A post shared by Cristian Pezmo PRO Makeup (@cristianpezmo)

“Yo lo tomo como un servicio de lujo. No es una primera necesidad”, comenta. Pese a ello, asegura que hay demanda en la provincia, incluso remarca que muchas sacan turno de un año para el otro, debido a que, en temporada alta de bodas, por ejemplo, la disponibilidad es limitada.

Entre risas comenta que los fines de semana se las pasa de hotel en hotel, maquillando y dándole estilo a las novias, quinceañeras o egresadas sanjuaninas. Cuando no está haciendo algún maquillaje social, está en su estudio llevando a cabo las capacitaciones o algunos servicios de limpieza de cutis al cual acceden tanto mujeres como hombres. “Y los domingos, como soy emprendedor, me dedico a editar el contenido que voy a subir a redes, interiorizarme sobre cómo funcionan los algortimos para ver a qué hora me conviene publicar”, remarca.

Con tantos años dedicado al maquillaje, Cristian guarda un sinfín de anécdotas. Algunas para compartir, otras que guarda bajo mucha reserva, siendo prácticamente un secreto de Estado. “No te puedo dar los nombres, pero trabajo mucho con hombres, funcionarios”; comenta sin que se le pudiera escapar ni una pista sobre sus clientes. Entre vestidos y tocados también presencia un sinfín de historias de amor, comedia y hasta drama.

Embed - Joaquin Lopez Patterson on Instagram: "Así se ve una clase personalizada de novias en donde trabajamos todos los conceptos relacionados a este tipo de maquillaje, preparación de la piel de larga duración, estilos y tendencias en novias, morfología del rostro, colorimetria, productos y técnicas mixtas. Cristian vino desde San Juan a mi estudio a realizar este hermoso maquillaje junto a mi bella modelo @catacassaro Pasamos un excelente momento lleno de tips, amé todas y mucho conocimiento, qué te pareció el resultado? . . . #bridalmakeup #bridalmakeupclass #bridalmakeuotutorial #bridetobe #bridemakeup #maquillajedenovia #peinadonovia #beidestyle #tutorialmaquillajenovia #" View this post on Instagram A post shared by Joaquin Lopez Patterson (@joaquinlpatterson)

Cristian define a su estilo como elegante y natural. Trabaja para resaltar los rasgos propios de cada rostro, con un cuidado previo, para que esté maquillado sin estar cargado. Disfruta de lo que hace, disfruta de enseñar y compartir, como también de ver cómo su entorno cada vez suma más propuestas. En San Juan hay un gran número de maquilladores, estilistas, diseñadores que se mueven en conjunto. “Somos como sindicato”, comenta entre risas el sanjuanino.

Con un gran camino por delante, agradece poder trabajar de lo que ama, ser su propio dueño y lograr cada uno de sus objetivos. “Para mi no hay nada más lindo que trabajar de lo que a uno le gusta y disfrutar. Antes trabajaba en la administración pública y en comercio y la verdad que me encantaba, pero me agotaba. No digo que sea sencillo, es animarse y emprender”, asegura.

En cada una de sus respuestas se puede apreciar la pasión y dedicación. Cristian entiende que no es un camino sencillo el que eligió transitar, pero ello no implica que sea imposible. Al fin y al cabo, es su trabajo el que habla por él, siendo hoy una de las máximas referencias del maquillaje profesional en San Juan, un artista en potencia.