Cómo trabajar la chapa y sus secretos: imperdible workshop en Azuleja

Una oportunidad única en la provincia te trae Azuleja Mosaiquismo en esta sugerencia para Tiempo de San Juan, con este nuevo workshop en deco industrial con metal que no te podés perder.

El arte del tratamiento, maleado, estructura y diseño de objetos decorativos con este estilo súper tendencia en chapa “oxidadada” que tanto amás en las redes, ya no es imposible de hacer. De la mano de Azuleja y todo su equipo, te ofrecen este taller intensivo y exclusivo con Ariel Ercoli desde Buenos Aires, quien es experto en decoración con este tipo de materiales.

La fecha del encuentro es el sábado 27 de marzo de 16 a 19 hs y por protocolo Covid-19 el espacio elegido será en el Loteo “Los troncos”, lote 7, departamento Santa Lucía (por calle Belgrano paralelo a Ruta 20).

¿El plus de esta oportunidad? No sólo podrás aprender a manejar los productos de Oh My Chalk! con Ariel, sino que también habrán sorteos entre los presentes y la opción de elegir entre 3 diferentes piezas para realizar en una tarde a puro aprendizaje:

Opción nº1: LÁMPARA ESFERA ESTILO INDUSTRIAL 32cm de diámetro lista para colgar.

Cómo trabajar la chapa y sus secretos con el corte, curvado, perforado, pestañado, atornillado y todas las técnicas decorativas aplicadas al estilo industrial, como la pintura imitación óxido.

Instalación eléctrica, armado del portalámparas, cableado, etc, de tu propia lámpara

Todos los materiales están incluidos, con excepción del foco o lámpara.

Opción nº 2: FANAL DE METAL de 35cm de alto x 15cm de ancho, estilo Vintage listo para usar.

Cómo plegar chapa y sus secretos con el corte, curvado, perforado, pestañado, atornillado y todas las técnicas decorativas aplicadas al estilo industrial, como la pintura y decoración estilo Vintage.

Todos los materiales están incluidos, con excepción del velón.

Opción nº 3: CANASTO DE HIERRO remachado con manijas de soga, de 40 cm de alto x 30 cm de ancho, listo para usar.

Cómo plegarla chapa y sus secretos con el corte, curvado, perforado, pestañado, atornillado y todas las técnicas decorativas aplicadas al estilo industrial y remachado simple utilizando distintos metales. Decoración y pintura estilo industrial Vintage.

Todos los materiales están incluidos.

Es importante destacar que los cupos son limitados y se reserva solo con seña del 50% del valor del workshop. Para poder inscribirte o ante cualquier consulta debés comunicarte por WathsApp al 3516164293 .

No desaproveches esta oportunidad única de aprender a hacer esa pieza en metal con la que tanto soñaste.