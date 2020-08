10 referentes de la moda en San Juan, sin filtros: ¿Cuál es el look ideal de cuarentena?

View this post on Instagram

u2728Tratemos de ser felices, no perfectosu2728 De todo esto aprendu00ed. Aprendu00ed lo que vale un abrazo, un cariu00f1o, una charla. Aprendu00ed la importancia de cada una de las personas que me rodea. Aprendu00ed a escucharme, a darme tiempo, a ser mas tolerante con toda la frustraciu00f3n que cargamos en la espalda por como se estu00e1n dando las cosas dia a dia. Aprendu00ed a darle prioridad a mi bienestar, a lo que me gusta, a lo que me saca una sonrisa, a lo que me despeja, a lo que entre tanto quilombo me hace sentir paz. Y de eso se trata; de estar mas fuertes que nunca en la lucha constante por ser felices, no perfectos. Buen martes u2728