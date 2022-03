Belleza natural: así lucen hoy 10 famosas que se oponen a las cirugías estéticas

La presión constante de todas las celebridades, sobre todo las mujeres, por lucir siempre perfectas, ya no es el común denominador. Grandes estrellas de la industria del cine mundial decidieron exponer lo que piensan a cerca de las cirugías estéticas y se muestran cada vez con mayor apertura en sus redes sociales, tal cual se ven en su vida cotidiana.

Y es que muchas veces cuesta pensar a las estrellas de esta talla fuera de la pantalla gigante del cine "Hollywoodense" en 4 K y las imperfecciones, arrugas, estrías, ojeras y granitos no son lo que esperamos ver. Esta idea anticuada, violenta y poco feliz con la que millones de personas miramos estos rostros tiene un final.

Las declaraciones de mujeres de gran impacto mundial dan mucho que hablar, sobre todo por la fuerte defensa de los cuerpos y rostros reales, loa falta de criterio de algunos cirujanos estéticos que “borrando" la personalidad de los rostros de actrices muy famosas y reconocida, para dar lugar a una revalorización de la figura de la mujer y de cómo se supone que debe verse o sentirse, por fuera de los mandatos que tanto daño hicieron y hacen.

Estas reconocidas mujeres del mundo del espectáculo, el arte y la moda decidieron decir no a la cirugía plástica y mostrarnos a todos que envejecer es real y hermoso. Mirá sus fotos, de quién se trata y qué tienen para decir:

Jamie Lee Curtis

“La tendencia actual de rellenos y procedimientos, y esta obsesión por los filtros, y las cosas que hacemos para ajustar nuestra apariencia en Zoom están acabando con generaciones de belleza. Una vez que te metes con tu cara, no puedes recuperarla”



Jennifer Aniston

“Creo que de lo que he sido testigo es de ver a mujeres tratando de mantenerse eternas con lo que se están haciendo a sí mismas. Estoy agradecida de haber aprendido de sus errores porque no me inyectaré nada en el rostro. Están tratando de detener el reloj y todo lo que puedes ver es una persona insegura que no se permite envejecer”

Drew Barrymore

“Digo, no luches contra los anillos en el tronco de un árbol. Solo sigue contándolos. La idea de no parecerme a mí me asusta. Simplemente creo que el carácter de una persona es lo que es interesante”

Emma Thompson

“No seré trivial conmigo misma. Ahora estamos en esta horrible cosa impulsada por la juventud en la que todo el mundo debe parecer de 30 a los 60. Esta es la ley de los rendimientos decrecientes. El truco es envejecer con honestidad y gracia, y hacer que parezca genial para que todos lo esperen con ansias”

Meryl Streep

“Simplemente no lo entiendo. Tienes que abrazar el envejecimiento”

Kristen Stewart

“Estoy aterrada por la idea de hacerme cualquier cosa. Y tal vez eso sea completamente arrogante, pero no quiero cambiar nada de mí. Creo que las mujeres que lo hacen están perdiendo la cabeza. Es vandalismo”

Halle Berry

“Envejecer es natural, y nos va a pasar a todos. Solo quiero lucir siempre como yo misma, incluso si es una versión más vieja de mí. Creo que cuando usas demasiadas cosas cosméticas, te conviertes en otra persona”

Heidi Klum

“Estoy orgullosa de poder decir, en este día y a esta edad, no me he hecho nada. Todo el mundo tiene una visión de lo que no es bonito y la cirugía plástica simplemente no me parece algo lindo”

Salma Hayek

“Toda mujer tiene derecho a luchar para preservar su juventud”, personalmente está en contra de la cirugía plástica. “Es como el uniforme de una generación. Y no es necesariamente hermoso. No se ve arrugado, pero no es bonito”

Julianne Moore

“Personalmente, no me he hecho nada. Mi trabajo significa demasiado para mí. Es importante poder interpretar a las mujeres en todos los momentos de sus vidas y no me gustan los productos que te congelan la cara en el tiempo. Necesito mostrar expresiones”