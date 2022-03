Exclusivo: así fue el adelanto de la nueva colección de A Calzón Quitado

Llega el otoño y como cada cambio de temporada, el showroom A Calzón Quitado abre sus puertas para Tiempo de San Juan y así mostrar en exclusiva un adelanto con los nuevos ítems para lucirte en cada elección de tu out fit, ya sea para el trabajo, para divertirte y para cada ocasión especial.

En esta oportunidad, relajadas, íntimas y con la apertura de siempre, las chicas de A Calzón Quitado invitaron a sus clientas y a Tiempo a una celebración entre charlas, tips, looks, desfile y cosas dulces para compartir un momento que fue muy especial.

Con looks que se las traen, el inicio de esta temporada de otoño, la más linda en nuestra provincia, propone una variedad de texturas, colores y brillo que no pueden faltarte. Con este adelanto, en la previa de una nueva producción fotográfica para Tiempo de San Juan, el showroom propuso unas pasadas de looks muy personales, con el detalle de poder observar el calce de las prendas, la calidad y las combinaciones soñadas que propusieron en la tarde de este sábado, en primera fila.

(De Izq a der) Juliana, Daniela y Laura, en la presentación de la nueva colección AW`22

La invitación es para todas aquellas que quieran renovar su vestidor, darle una “vuelta de página” a este inicio de días más frescos, con lo mejor de las tendencias en San Juan y en el mundo, al alcance de tu mano. Looks con tejidos impactantes, el brillo en cada detalle, los diseños de autor en las sneakers de Pinna, botas con detalles muy originales y prendas exclusivas, son algunas de las claves de esta nueva temporada.

En esta nota, te proponemos que puedas apreciar apenas un poco de todo con lo que te vas a encontrar en el showroom ubicado en calle 9 de Julio 2397 Oeste en Barrio Bancario, Capital San Juan, de lunes a viernes de 10 a 18 hs y los sábados de 10 a 16 hs. También podes hacer tus consultas a través de WhatsApp.