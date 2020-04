¿Los infaltables?: Son irremplazables y te explicamos porqué tienen que estar en tu armario

Si bien es cierto que la moda se reinventa minuto a minuto, que cada persona tiene un estilo diferente, hay ciertas prendas o accesorios que nunca están de mas y son difíciles de remplazar o cambiar por otros.

No importa cuál sea tu estilo, talle, gusto o lugar del mundo donde estés, hay una movida de culto sobre algunos out fits distinguidos que siempre van y van con todo.

Cortes, estilos, colores, tramas e inspiraciones que siempre se usaron, que vuelven o algunos que nunca se van.

De eso se trata esta nota. Chequeá tu armario y fijate que podrás encontrar SEGURO alguna de estas propuestas. Si no es así te invitamos a que te inspires y elijas cual es el que más va con tu estilo para incorporarlo. Todo esto podes encontrarlo en San Juan...

Todo al lila: No importa si vas a rendirte ante los encantos de una blusa de tul, unos pantalones slouchy o unas sandalias. Lo importante es que, como mínimo, tengas una pieza en tu armario en el color protagonista del año: el lila.

El rey cárdigan: Aunque, en general, el tejido de punto ha sido el triunfador de la temporada, ninguna prenda ha conquistado a todos tanto como la chaqueta de punto de toda la vida. Como sustitutivo del jersey, ha llegado para complementar tus looks con vaqueros, para actuar a modo de minivestido y, sobre todo, para abrigarte con estilo.

Logos, siempre vuelven: Las tipicas remeras de algodón más básicas del mundo vuelven a estar adornadas por los logos .La clave es que sean lisas, de manga corta y, este año, que el logo contenga un diseño original y no simplemente el nombre o las siglas. Además de ser un comodín perfecto para cualquier estilismo, serán tu tesoro de temporada.

Otra vez, los pantalones camel: recuperan su protagonismo y se convierten en los reyes de tu armario a la hora de conseguir diferentes combinaciones. Si tenemos que quedarnos con un estilo concreto, te diríamos que la vuelta de los paper bag también ha sido poderosa y que podrás encontrar unos camel en muchas marcas diferentes.