¿Te acordas de estos jeans?: Son el boom del invierno y volvieron para quedarse

View this post on Instagram

Vocu00ea sabe o que u00e9 calu00e7a Slouchy?? u201cSlouchyu201d significa u201cdesleixadou201d , por isso sua modelagem u00e9 larguinha e confortu00e1vel. Possui cintura mais alta e muitas vezes com pregas. Mesmo com o comprimento no tornozelo, vocu00ea pode dar aquele toque, dobrando a barra. Fica muito bacana.ud83dudc4c Use com tu00eanis, use com salto, use com bota!!! Adapte ao seu estilo de vestir, o estilo u00e9 seu!!! . . #moda #slouchy #dicasdemoda #fashion #personalstyle