Martín Insaurralde bloqueó a Jesica Cirio en WhatsApp

Martín Insaurralde y Cirio ya están legalmente divorciados, aunque todavía no resolvieron la división de bienes. “Fue una relación feliz, en principio lo fui. Pero en los últimos momentos fue decayendo por no tener tiempo cada uno. Empecé a notar cosas que no me hacían bien, no me daba seguridad y decidí irme. Fue muy triste, muy duro. Sentí que fue una traición. Si una persona es capaz durante tantos años de hacerme creer que no era así, ya no sé qué pensar. ¿En qué fallé? ¿Por qué pasó todo esto?”, se preguntó Jesica sobre el final de su matrimonio, que terminó de la peor manera.

Jesica Cirio todavía no comprende cómo fue que se desmoronó su matrimonio con Martín Insaurralde, con quien tuvo una hija. Si bien en el último tiempo tuvieron muchos desencuentros por cuestiones de trabajo, siempre disfrutaron del buen sexo. Así lo confesó ella meses antes de dar el sí, en 2014, en La Cocina del Show (eltrece).

“Siete veces a la semana seguro”, expresó la modelo, que además se consideró una leona en la cama. En 2020, durante la cuarentena por el coronavirus, también había remarcado que ella la más atleta a la hora de la intimidad, aunque aclaró que el entonces intendente de Lomas de Zamora “era Súperman” cuando llegaba el momento de mimarse.

En julio de este año, apenas días después de firmar el divorcio, Cirio contó en las redes que le encantaba tener sexo, y avisó que tenía su casilla de mensajes abierta para conocer gente. “Creo que es algo muy placentero, que nos da felicidad, así que sí disfruto del sexo”, mencionó.