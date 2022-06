La víctima del posteo homofóbico de un concejal de Rawson apuntó contra el Inadi y el PJ por falta de respuestas

El miércoles 29 de septiembre, en la sesión del órgano deliberativo, Raed pidió disculpas públicas por el posteo. El dirigente dijo que no fue algo premeditado y que fue un error que saliera a la luz ese montaje. Además, el jefe de bloque, Elio Frack, se solidarizó con Facundo Bustos, el empleado que fue víctima del insulto. En tanto, el presidente del Concejo, Juan Carlos Salvadó contó en ese momento a este diario que "nos hemos abocado a este tema". "Todos rechazamos este tipo de acciones", había dicho.

No obstante, no hubo sanciones al comportamiento del edil. El joven agredido simbólicamente rompió el silencio, dijo que tanto él como el cuerpo necesitan "un castigo como corresponde" en honor a la salud institucional del Concejo.

f768x1-677347_677474_230.webp La publicación en Facebook del concejal Juan Raed.

Específicamente, Bustos señaló que la creadora de la comisión de violencia contra la mujer y género del Concejo, Lucía Muñoz, no tomó medias en el asunto. Tampoco otros ediles, a excepción de Romina Ríos, que manifestó públicamente el descontento con la situación. También apuntó contra la "defensa corporativa" de la clase política que es producto de la "sociedad machista en que vivimos".

El militante del peronismo de Rawson, además, contó que inició el proceso de denuncia policial y que luego la ratificó ante el Juzgado de Faltas. Que está encaminado. No sucedió lo mismo con la demanda ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). No tuvo novedades. "Es un letargo insoportable, envié varios mail y sigue sin respuestas", dijo Bustos. Lo mismo corre para el Ejecutivo municipal, dirigido por Rubén García. "Ante estos casos, se suelen hacer talleres de masculinidades, pero ahora no, ni eso", remarcó. En tanto, es conocido que Raed es cercano al jefe comunal. De hecho, es uno de los pocos fieles en el órgano.

En última instancia, Bustos, que trabaja activamente para la agrupación Lealtad Justicialista, ligada al diputado José Luis Gioja, pidió que el Partido Justicialista de San Juan tome cartas en el asunto, que intervenga el Tribunal de Disciplina. "Echaron al presidente de la Junta Departamental de Concepción, Marcelo Caruso, por el adoctrinamiento, pero no escuchan los dichos homofóbicos", criticó.