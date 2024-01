La FNS en octubre, ¿novedad o una decisión con antecedentes en San Juan?

Este jueves en conferencia de prensa el titular del ministerio de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero, confirmó que la edición 2024 de la Fiesta Nacional del Sol se realizará en octubre, y no en febrero, mes que al menos durante las últimas ediciones había sido el elegido para la gran festividad de la provincia. Si realizamos un viaje en el interior de la FNS, no solo hubo años, incluso recientes, en los que no se hizo, sino que tradicionalmente el mes de celebración era otro.