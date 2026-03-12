jueves 12 de marzo 2026

En alerta

La costosa trampa de la "gratuidad" de Xuper TV y Magis TV para ver los Premios Oscar 2026

Todas aquellas personas que planean ver la gala de la Academia por estas plataformas ilegales pueden llevarse un gran dolor de cabeza

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ver los Premios Oscar 2026 por Xuper TV y Magis TV puede acarrear costosos contratiempos.

La industria del entretenimiento se viste de gala, pero el cibercrimen se viste de oportunidad. Con la ceremonia de los Oscar a la vuelta de la esquina, el informe de KCH Comunicación lanza una advertencia contundente: utilizar aplicaciones como Magis TV o Xuper TV para sintonizar la gala no es solo una infracción a los derechos de autor, sino una puerta abierta para el compromiso total de tu identidad digital.

A diferencia de las plataformas oficiales (como Max, Disney+ o la señal de la ABC), las apps de IPTV ilegales operan fuera de los controles de seguridad de las tiendas oficiales.

Al descargar estos archivos APK, el usuario suele instalar también spyware diseñado para rastrear pulsaciones de teclas (keyloggers). Esto permite que los atacantes capturen contraseñas bancarias y correos electrónicos mientras el usuario “disfruta” de la película.

Muchos dispositivos que ejecutan estas señales piratas son utilizados secretamente para realizar ataques de denegación de servicio (DDoS) a nivel global o para minar criptomonedas, acortando la vida útil del hardware y aumentando el consumo de energía.

La vulnerabilidad de la Red Wi-Fi doméstica

Hay un riesgo a menudo ignorado: la seguridad de la red local. Al dar permisos de instalación a aplicaciones no verificadas, estas pueden realizar escaneos de otros dispositivos conectados a la misma red Wi-Fi (laptops de trabajo, cámaras de seguridad, etc.).

Con la interconexión actual del hogar inteligente, un malware en una Smart TV puede comprometer desde las luces hasta el sistema de alarma de una casa.

Por qué evitar estas plataformas

El ahorro de una suscripción oficial no compensa el riesgo financiero. Estas plataformas suelen vender las bases de datos de sus usuarios a terceros, resultando en un aumento de ataques de phishing dirigidos a través de WhatsApp o llamadas fraudulentas.

En el momento más importante de la gala, estas señales suelen caerse o sufrir retrasos masivos, arruinando la experiencia del espectador sin ninguna garantía de soporte.

La conclusión técnica es clara: en 2026 existen múltiples opciones legales para seguir los Oscar mediante periodos de prueba o suscripciones básicas que garantizan la integridad de tus datos.

En la era de la IA y el malware avanzado, “lo barato sale caro”. La seguridad de tu información personal es el premio más valioso que puedes ganar esta noche de gala.

La tentación de ver las películas nominadas sin costo es el cebo perfecto. Disfrutar del cine no debe ser una apuesta contra tu privacidad. Elige siempre canales oficiales y mantén tus dispositivos libres de software malintencionado.

FUENTE: Fayerwayer

