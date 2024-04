La contundente respuesta del Colegio Médico por el rumor de venta de uno de sus sanatorios emblemas

La crisis que está atravesando la salud privada ha llevado a directivos de distintas clínicas y sanatorios a tener que tomar decisiones que no suelen ser convenientes, teniendo en cuenta el contexto económico actual. Tiempo atrás se informó el pago de los salarios en cuotas y en exclusiva el presidente del Colegio Médico , Carlos Bordes, aseguró que se estaban analizando acciones que asegurar la prestación del servicio. Días después comenzó a circular un rumor que generó preocupación, alerta y la aclaración de parte de la entidad intermedia.

“Se está analizando en todos los sanatorios la diversidad de alternativas para ver cómo seguimos entre todos. Una de ellos es hasta fusionarse, ver cómo. Nos podemos fusionar de alguna forma o en algunos aspectos para seguir optimizando el gasto de algo que no se debería hacer, porque vos tenés que dar una prestación como corresponde y se deberían pagar como es. Se están buscando todas las alternativas”, comentó Bordes.

Posterior a ello, de manera informal comenzó a circular la posibilidad de venta de parte o la totalidad de la Sanatorio Cimyn, dedicada a la atención pediátrica y parte fundamental de la estructura del Colegio Médico.

Es por ello que desde la Comisión Directiva de la asociación médica confirmaron que no se encuentra a la venta el sanatorio.

“Queremos desmentir los rumores sobre la posible venta del Sanatorio Cimyn. La Comisión Directiva confirma que esta opción nunca ha sido considerada”, señala el comunicado, asegurando rotundamente que no se contempla la venta del espacio.

Y continúa el comunicado: “Nuestro compromiso sigue siendo ofrecer la mejor atención médica a nuestros pacientes. Agradecemos la confianza y pedimos que no se preste atención a rumores infundados”.

El Cimyn no se vende, pero continúan con la “persiana baja” algunos servicios

Hace menos de una semana en diálogo con este medio, Carlos Bordes, presidente del Colegio Médico, aseguró que el servicio de internación del Cimyn continúa sin servicio, debido a que no pueden afrontar los costos que genera, y a su vez no descartó que otros servicios se vean afectados por el ajuste, pero esto no implicaría que el sanatorio ubicado en esquina Santa Fe y Catamarca se encuentre a la venta.

El comunicado completo del Colegio Médico