Lujo nacional: Danu Cosplay rompe las redes mostrando todo su potencial

View this post on Instagram

They could try, but weu0026#39;re gonna wear the crown ud83dudc51 Las demu00e1s fotos de esta sesiu00f3n genial, las pueden encontrar en el tier cosplay de P.atr3on ud83dude19 la semana que viene ya estoy mandando la primera tanda de prints a mis patrons, yay! ud83dude01 No se olviden de sumarse al server de Discord! Quiero que seamos muchos ud83dude0dud83dude04 gracias a los que ya se coparon! Anoche jugando al Pinturillo con ustedes me matu00e9 de risa ud83dude02 Voy a ver si hoy llego a hacer un vivo para que se sumen todos ud83dude19 ud83dudcf8 @nanigu ud83dudc8e