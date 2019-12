Los juegos más destacados del año

Finalmente llegaron los Game Awards 2019, la gala de premios a la industria del gaming. Se desarrolló ayer en el Microsoft Theatre en Los Angeles.

El premio más deseado, el Juego del Año, finalmente se lo llevó Sekiro:Shadows Die Twice, pero no fue el mas galardonado de la noche. Disco Elysium obtuvo 4 premios (mejor narrativa, Mejor juego independiente, Mejor juego de rol y el premio "Fres Indie"), además de Death Stranding, uno de los favoritos que se llevó 3 categorías (Mejor dirección, Mejor banda sonora y Mejor interpretación).

"Mejor interpretación" la obtuvo Madds Mikkelsen por su papel de Cliff en Death Stranding.

Fortnite se llevó el premio a Mejor juego en constante evolución. Mejor juego móbil fue para Call of Duty: Mobile. Mejor juego de Esports, League of Legends. Mejor evento de Esports, League of Legends World Championship 2019.

Mejor juego de acción, Devil May Cry 5, Mejor juego de acción y aventura, Sekiro: Shadows Die Twice. Mejor juego de rol. Disco Elysium. Mejor juego de lucha, Super Smash Bros. Ultimate. Mejor juego familiar: Luigi's Mansion 3. Mejor juego de estrategia, Fire Emblem: Three Houses. Mejor juego de deporte y carreras, Crash Team Racing Nitro-Fueled. Mejor multijugador, Apex Legends.

Seguí nuestro Instagram: tiempogamersj