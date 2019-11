Histórico: se viene el primer personaje transgénero en un videojuego

Las empresas se unieron para plasmar una representación genuina de la comunidad en el personaje de Tyler Ronan, uno de los protagonistas del videojuego, a través de consultas relacionadas con el diseño de personaje, el casting de las voces y para evitar estereotipos.

Xbox quiere llevar la inclusión al mundo de los videojuegos y para ello Microsoft trabajó de la mano de la desarrolladora de videojuegos Dontnod Entertainment y la organización GLAAD para desarrollar un personaje de la historia de Tell me why.

“Microsoft y Dontnod se acercaron a Tyler con un compromiso real de autenticidad. Tyler es un personaje entrañable y totalmente realizado, cuya historia no se reduce a características simplistas. Crear un personaje trans jugable como rol principal y tener tanto cuidado para hacerlo bien eleva el listón para la futura inclusión LGBTQ en los videojuegos”, indicó Nick Adams, director de representación transgénero de GLAAD, en la página de la organización.

Transcurre en Alaska , la historia gira en torno a las conexiones especiales que existen entre dos hermanos gemelos, Tyler y Alyson, y lo que vivieron durante su infancia y que deberán enfrentar como adultos.

“A lo largo de la historia, los jugadores explorarán los diferentes recuerdos de los eventos clave de los gemelos idénticos y elegirán qué recuerdo creer. En la última instancia, las elecciones que hacen los jugadores determinan la fuerza del vínculo de los hermanos y el curso futuro de sus vidas”, indicó Florent Guillaume, director del juego, en un comunicado