miércoles 18 de febrero 2026

Declaraciones

Gallardo, luego del triunfo en Copa Argentina: "Lo único que queda es insistir"

El “Millonario” le ganó con lo justo a Ciudad de Bolívar para avanzar a los 16avos de final.

Por Agencia NA
marcelo-gallardo-2000600.jpg

El director técnico de River, Marcelo Gallardo, se refirió a la actuación de sus dirigidos luego del triunfo 1-0 ante Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina y destacó que “hicimos un gran partido dentro de lo que fue la complejidad del momento”. En este marco agregó, "lo único que queda es insistir"

Durante la conferencia de prensa tras el triunfo, el “Muñeco” subrayó que “todos estamos convencidos del trabajo que hicimos en la pretemporada”, aunque “en 4, 5 días, los dos resultados adversos nos descompaginaron todo”.

“Cuando uno es lógico, sensato y tiene la percepción de lo que está pasando, primero hay que ser consciente de la situación y también abstenerse de lo que pasa”. Sin embargo, remarcó que “sentimos que tenemos no solo la capacidad, sino también la fortaleza que acompaña a este inicio del año”.

A su vez, se mostró esperanzado porque “la memoria no se pierde por más que algunos quieran que suceda; yo veo fundamentos futbolísticos”, y aclaró: Si el ruido nos desestabiliza, no estamos convencidos de lo que estamos haciendo y yo lo estoy”.

Con respecto al desarrollo del encuentro, Gallardo se lamentó porque “si hacíamos el gol en las situaciones claras que tuvimos en el primer tiempo, hubiese sido otro partido. No lo pudimos hacer porque nos está costando hacer goles. Estamos trabados con el arco, lo único que queda es insistir”.

Por último, hizo énfasis en que "cuerpo técnico, jugadores y dirigentes estábamos convencidos del rumbo que teníamos que tener este año”.

En la próxima ronda de la Copa Argentina, River se enfrentará con Aldosivi, que este martes goleó 3-0 a Tigre.

