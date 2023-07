Franco Rinaldi renunció a su candidatura porteña

Rinaldi había justificado esas declaraciones alegando que se trataba de una performance humorística, en el marco de un streaming que el realizaba en redes sociales, bajo el título "Un cafecito con Franco".

Hoy circuló otro video, en el que se lo escucha renombrar al diario Página 12, "Sinagoga 12", frase que adjudicó luego a Guillermo Patricio Kelly, un neofascista argentino que supo liderar en la década del 50 la Alianza Libertadora Nacionalista.

En la tarde del jueves, Rinaldi posteó su renuncia: "Bueno, esto se puso demasiado complicado y quiero ahorrarle sufrimiento a mi familia, y no quiero ser un estorbo para nadie, mucho menos para Jorge Macri, de quien no dudo será un extraordinario jefe de Gobierno de la Ciudad", comenzó.

Por eso, "para no perjudicarlo a él y a todo el equipo que confió en mí, quiero contarles que renuncio a mi candidatura a diputado porteño. Me duele en el alma tomar esta decisión, porque creo que los ataques son injustos, oportunistas, impostados, y que su único objetivo es perjudicar a la lista rival", afirmó.

"Me ofende profundamente que me digan que soy homofóbico o antisemita, nada pero nada más lejos de mí, pero más no puedo hacer. Son ataques muy grandes construidos con mucho dinero que un día deberán explicar. Pero creo que a esta altura es mucho pedir que Jorge que me sostenga, porque el fondo de la cuestión es otro", consideró.

"Esta política es así y seguiré dando la batalla por la libertad y la Constitución en el lugar que me toque. Un agradecimiento a Jorge por haber pensado en mí y a todos los que se alegraron por verme en la lista. Seguiré luchando, como hice toda mi vida. Nos vemos pronto", concluyó