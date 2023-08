Farmacias del país deciden no recibir obras sociales: cuál es la situación en San Juan

A pesar de esto, el Mauricio Barceló, presidente del Colegio de Farmacéuticos de San Juan informó que, “no, no estamos al tanto de esta decisión en la provincia. Sí sabemos que en Salta las farmacias decidieron cortar la atención de la obra social provincial y de Pami, pero acá no hay ninguna medida de este tipo. Sin embargo, este jueves por la tarde tendremos una reunión virtual y podría haber novedades, pero no estoy al tanto sobre una decisión de ese tipo aquí”.

Por otra parte, Barceló indicó que, “ayer los laboratorios aplicaron aumentos en los medicamentos que variaron entre un 10 y un 30 por ciento, por lo que estaríamos cubiertos en cuanto al incremento del dólar y los costos. Sí el atraso del pago de algunas obras sociales genera complicaciones, pero yo no creo que sea necesario tomar medidas, al menos por ahora”.