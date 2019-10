Joselyn Cano y su secreto para dominar Instagram, a la sombra de las Kardashian

Joselyn Cano es una hermosa californiana, hija de padres mexicanos, que ha sabido, a base de posteos muy jugados, sumar casi 11 millones de seguidores en Instagram.

La exuberante joven es considerada, curvas mediante, la heredera natural del trono Kardashian.

Joselyn no se compara con nadie, y foto a foto demuestra que no se equivoca, es incomparable. Sin embargo no oculta su admiración por Kim y sus hermanas, con las que espera alguna vez grabar material juntas para compartir en su cuenta de la red social.

El secreto de Joselyn tiene dos elementos claves: Uno es natural, sus padres la han dotado de una genética que te la voglio dire, y otro es su rutina estricta de ejercicios y una alimentación rigurosa, que va por el lado del veganismo.