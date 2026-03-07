sábado 7 de marzo 2026

Tiempo en la Vendimia

Ex Reina, intendenta y vicepresidenta del PJ mendocino: Flor Destéfanis, la gran sonrisa de la Vía Blanca

"A mí me encanta vivir la Vendimia", aseguiró la abogada de 35 años, quien acompañó a la candidata de su querido Santa Rosa en el primer desfile de la fiesta más importante de la vecina provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Flor Destéfanis, una de las mendocinas más felices en la Vía Blanca de la Fiesta Nacional de la Vendimia.



La Vendimia en Mendoza no es solo una fecha en el calendario; es un estado de ánimo que atraviesa a toda la provincia. En ese escenario, pocas figuras sintetizan ese sentimiento como Flor Destéfanis. Con una trayectoria que combina una experiencia personas la corona nacional, la responsabilidad de conducir el departamento de Santa Rosa y el peso político de la vicepresidencia del Partido Justicialista de Mendoza, Destéfanis vive estos días con una intensidad única.

Para la intendenta santarrosina, la Fiesta Nacional de la Vendimia es un reencuentro con sus propias raíces y así lo confesó en una improvisada charla con Tiempo de San Juan: "A mí me encanta vivir la Vendimia y lo digo en mi doble rol de intendenta, pero también como reina mandato cumplido", confesó con una sonrisa que denotaba nostalgia y orgullo a la vez.

Los actos centrales, como la Vía Blanca y el Carrousel, son el termómetro real del sentimiento vendimial. Allí, entre carros alegóricos y el estruendo de las bandas, Flor se siente en casa: "Me encanta sentir el cariño de la gente que viene en familia a recibir a su reina, que prepara su heladerita, su picnic, su canasta. La verdad que se vive así con mucha alegría, con mucha intensidad y felicidad. La gente transmite un amor hermoso".

Para ella, el desfile es un juego de espejos donde la emoción fluye en ambos sentidos. Entre la multitud, siempre busca ese rincón teñido de los colores de su tierra: "Es muy bonito cuando encontrás tu familia, cuando encontrás donde está tu barra de Santa Rosa, que siempre están. Esa parte es muy emotiva". Además, con la picardía que la caracteriza, recuerda su paso por el carro: "Desde abajo para arriba también te tiran cosas; que sepan que esto no es solo del carro para abajo".

Más allá de su rol institucional y partidario, Destéfanis des una embajadora de la cultura mendocina. Entiende que la Vendimia es un patrimonio vivo que define a la provincia ante el mundo y no duda en invitar a quienes aún no han experimentado la magia del Frank Romero Day.

"La persona que aún no ha venido a la Fiesta de la Vendimia se está perdiendo algo muy hermoso. Todo esto que es pueblo, que es tradición, que es cultura. Esto no lo puedes vivir en absolutamente ningún otro lugar, sino que se vive acá en Mendoza. Vengan a Mendoza, vengan a vivir la Vendimia y los festivales. Serán muy bienvenidos", afirmó con contundencia.

