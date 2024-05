Un miembro de un reconocido programa de streaming trató de neandertales a los sanjuaninos

Precisamente dijo: “¿Puedo decir algo que me molesta de San Juan y de España? Que saludan con dos besos… y creo que en San Juan también. Es ridículo y es de neandertal saludar con dos besos”.

Rápidamente, el conductor del programa Nicolás Occhiato saltó y dijo: “Ey ey ey, es cultural”.

A lo que, en tono efusivo, Elizalde expresó: “El tiempo es oro. Me estás sacando la mitad del tiempo”. A lo que Occhiato de fondo expresaba que era cultural y que “se dejara de joder”.

“Uno y hasta ahí… dame la mano si querés. ¿Qué es esto del doble beso?” terminó diciendo Elizalde y ahí tomó la palabra Flor Jazmín Peña, “Están ignorando una parte fundamental del doble beso que nadie presta atención y que yo me siento muy incómoda cuando sucede. El otro día una chica me pidió una foto y el novio me saludo con doble beso y tipo… fue rarísimo porque claro hay un momento de mucha intimidad cuando de un beso pasas al otro y entonces de repente las bocas están muy cerca. Es muy incómodo”.

Elizalde volvió a tomar el mando del tema que planteó en vivo y volvió a opinar que retrocede: “El doble beso es retroceder casilleros”.

Nicolás Occhiato se cruzó en el medio de la charla y siguió defendiendo su postura: “Porteños hijos de p… voy a defender el doble beso. Voy a defender lo cultural y si no de qué vivimos”, ante el “Noooo” de sus compañeros de fondo.

Mirá el video compartido en sus redes: