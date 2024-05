Un ex Cuestión de Peso destrozó la nueva edición: "No puede haber un flaco..."

En una entrevista con Juan Etchegoyen , para radio Mitre , el joven se mostró durísimo, lanzando fuertes acusaciones. Luisito arrancó diciendo: “Hace dos semanas que empezó el programa y ya tenía hate antes de empezar. No quiero meterme mucho en eso, pero hay varios movimientos que están en contra . Yo celebro que haya vuelto el programa porque había gente muriéndose en su casa sin conciencia de lo que es la enfermedad, pero hay cosas que no me gustan de esta edición ”.

El ex “Cuestión de peso” afirmó: “Hoy en día le estoy dando manija a un streaming y en eso estoy en desacuerdo. Luis Piñeyro no puede estar al frente del streaming de ‘Cuestión de Peso’ porque no es gordo. Si es un programa sobre obesidad no puede haber un flaco haciéndolo, no tiene nada que ver con el programa. No sé qué hace en el streaming”.

Y agregó: “Ese lugar lo podría ocupar un chico que se recuperó, no yo, pero cualquiera que se haya recuperado. Vos tenés una producción atrás que te va a guiar. Y que hayan elegido a Camila, la hermana de Thiago de ‘Gran Hermano’, no me parece ni bien ni mal, haga lo que haga esa chica siempre va a recibir hate. El blanco de todas las burlas es ella y es fácil pegarle a esa piba. Yo si quiero lo puedo hacer, pero para qué. Lo que te quiero decir es que no sé si se merece estar o no. Capaz que la única crítica que debería hacer es darle bola al tratamiento y no tanto a las redes sociales. Es conocida por el hermano, pero nada más”.

Luisito cerró diciendo: "¿Sabes lo que pasa con el programa, Juan? La obesidad es un negocio muy grande y todos quieren una migaja de cada lado. Yo lo veo como una enfermedad y otros lo ven como un negocio”.