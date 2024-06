Tras ser condenado en Brasil, Juan Darthés lanzó un nuevo proyecto artístico: de qué se trata

“ El de Darthés es un proceso que todavía no terminó, faltan votar dos jueces en esta instancia y hay dos tribunales que faltan también, se apelaría al penal constitucional y luego al tribunal superior, es un proceso largo que todavía no ha terminado . Y te voy a contar un poco el detalle interno de esta condena sobre cómo lo vivió Darthés, esto y el rol de la familia”, arrancó diciendo la letrada.

Y agregó: “Dejame decirte que la familia lo está acompañando mucho, él está tranquilo igualmente, sabe que el proceso no terminó y hay instancias pendientes. La familia es su sostén y lo está acompañando, creen en él. Él se encuentra viviendo en Rio de Janeiro y está con proyectos laborales allí, proyectos que están vinculados a su profesión, que es actuar básicamente ”.

La abogada especificó: “Él está viviendo con su esposa y sus hijos, tiene gran parte de su familia en Argentina. A él le sorprendió la condena, pero como te decía el proceso no terminó aún. En algún momento pensó venir a Buenos Aires, pero prefirió no hacerlo porque estaba en un proceso judicial, él está a derecho y esperaba una sentencia absolutoria pero el proceso es largo, no es definitivo esto como te indicaba”.

Arce reconoció: “Yo desconozco si los abogados de Darthés están sorprendidos o no con esta condena parcial, pero entiendo que ellos esperaban una sentencia absolutoria. Y quiero decirte algo, porque se dicen muchas cosas: la familia no le soltó la mano a Juan Darthés, lo están acompañando, vive con ellos y creen en su inocencia y palabra, confían en él, nunca fue real que le soltaron la mano”.

La abogada cerró su testimonio remarcando que, aunque no lo digan públicamente, muchos artistas apoyan al actor: “Sé que Juan tiene un círculo muy cerrado y privado, además hay mucha gente del medio que lo quiere , no es que está sólo y aislado”.

Las declaraciones de la letrada generaron un gran impacto en las redes sociales, donde muchas cibernautas pidieron que los proyectos laborales del actor fueran cancelados de inmediato.