Quién es la misteriosa multimillonaria que tendrá un hijo con Al Pacino

Joven, bella, rica y misteriosa

Noor es hija de Fallah Alfallah, presidente de “Q8 Capital Inc” y de Alana Alfallah, una de las mujeres más reconocidas de Beverly Hills.

La joven estudió cine y televisión en la Universidad de California y hoy es vicepresidenta de la poderosa “Lynda Obst Productions”, una importante productora del grupo Sony.

Sin embargo, Noor no se hizo conocida por su trabajo, sino por sus romances con hombres mayores: su primera pareja famosa fue Mick Jagger, mítico cantante de los Rolling Stone, con el que estuvo dos años, del 2017 al 2018, cuando ella tenía 22 años y él 74.

“Nuestras edades no me importaban. El corazón no sabe lo que ve, solo sabe lo que siente. Fue mi primera relación seria, pero fue una época feliz para mí”, aseguró la productora.

Tras romper con Jagger, Noor fue vinculada Clint Eastwood, el legendario actor y director de 93 años, aunque ella aseguró que solo eran “buenos amigos”.

Alfallah fue nuevamente noticia al ponerse de novia con el multimillonario Nicolas Berggruen, 32 años mayor que ella, con el que salió 6 meses.

Tras romper con el empresario, la joven conoció y se enamoró de Al Pacino, que pronto se convertirá en padre de su primer hijo.