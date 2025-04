¿Qué le sucede a L-Gante?: su madre dio detalles del estado de salud del cantante

Perdomo evitó brindar detalles sobre la dolencia que afecta a Valenzuela, pero descartó que se trate exclusivamente de una cuestión relacionada con el consumo de sustancias. “No es un tema solamente de excesos y hay algo que preocupa a toda la familia”, afirmó, en un intento de despejar especulaciones que se intensificaron con la noticia. En su relato, también explicó que la decisión de tomar un tiempo fuera de los escenarios surgió luego de una reunión entre Maxi El Brother y el propio Elián: “Ayer, después de la reunión que tuvieron Maxi y Elián, decidieron dar vuelta la página”.

El problema de salud que atraviesa el cantante fue detectado tras una consulta médica programada. “Fueron a un chequeo necesario, que había que hacer”, dijo Perdomo. A raíz de ese estudio, se conformó un equipo médico interdisciplinario. “Es un problema de salud que va a estar a cargo de un médico clínico, un psicólogo, un cardiólogo y un hematólogo”, detalló. Sin embargo, rápidamente se corrigió y sostuvo que el profesional a cargo podría ser un nefrólogo, lo que orienta la atención hacia posibles afecciones renales, aunque sin confirmaciones oficiales.

En ese contexto, Perdomo relató cómo se enteró personalmente de lo que estaba ocurriendo: “Ayer me lo contó él, porque le hicimos la fiesta a la mamá. Estábamos solos porque llegué primero y cuando estábamos allí con la madre notaba algo raro y todos me decían: ‘Elián te va a decir algo, Elián te va a decir algo’”. Luego, insistió en la seriedad del diagnóstico con un mensaje dirigido a los allegados del cantante: “Estamos en un momento que puede ser tratable, lo único que digo y es un mensaje para todos aquellos amigos del campeón o personas que se acercan a L-Gante: no embarren el piso, esto no es joda, se trata de algo serio”.

La confirmación de la pausa llega casi cinco años después del inicio del fenómeno musical de L-Gante, quien irrumpió en la escena en 2020 con su propuesta de cumbia 420. Desde entonces, su carrera creció de forma acelerada, con giras dentro y fuera del país, colaboraciones con artistas de distintos géneros, y una fuerte presencia mediática. La exposición constante, combinada con compromisos laborales y presiones externas, derivó en una situación que, según sus allegados, requiere atención médica y descanso prolongado.

La decisión de posponer sus actividades artísticas después del recital del 7 de mayo fue tomada con consenso entre su círculo más cercano, que priorizó la salud del músico. Por el momento, Valenzuela no dio declaraciones públicas sobre su estado, aunque su entorno considera que lo hará cuando se sienta en condiciones. “Es una patología que con tratamiento, relajando, ocupándose, preocupándose, se puede luchar”, aseguró Perdomo conmovido, durante la transmisión en vivo.

Wanda Nara, pareja del artista, también expresó su respaldo ante esta nueva etapa. “Ahora más que nunca juntos, a cuidarlo y a apostar”, fue lo primero que le dijo a Perdomo al enterarse del diagnóstico. Con esa declaración, la conductora y empresaria dejó en claro su intención de acompañar a L-Gante en el proceso de tratamiento. Por el momento, el músico se prepara para lo que será su despedida temporal de los escenarios, mientras su entorno trabaja para sostenerlo en un momento personal y profesional de alta complejidad.

