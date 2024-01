Marina Calabró anunció el regreso de una figura a Telefe: "Tengo un notición"

Y agregó: “Esta vez viene como protagonista absoluta de una historia, ya no es coprotagonista. ¡Es ella, ella, ella! Ya tiene un rol de preadolescente y la novela turca se va a llamar ‘Melissa’, son ciento dos capítulos y también se conoció a esta producción en parte de Latinoamérica como ‘La niña Del Valle Verde’. Va a ocupar la franja que va a dejar ‘Traicionada’, que está a la tarde”.

La panelista estrella de Jorge Lanata compartió la sinopsis de la historia: “Esta telenovela cuenta la historia de Melissa, una niña que quedó huérfana cuando era bebé. Es la adaptación de la serie de Netflix ‘Anne with an E’. Ella es adoptada por una familia donde la madre la odia y la somete a todo tipo de torturas, finalmente es echada de la casa, y estando en la calle conoce a una persona que la lleva a la Finca Del Valle Verde. Lo genial de trailer de Telefe es que más a menos dice: ‘¿La viste sufrir como una condenada? ¡No viste nada!’. Me dijeron que lo que sufre en esta novela ¡Todavía no vimos nada!”.

Video de Marina Calabró hablando de la nueva novela turca de Telefe: