Ex pareja de Mariana Brey la acusó de maltrato animal y compartió una foto que compromete a la joven

Junto a la impactante imagen escribió: “Que abandones el perro, que te lleves mis cosas, que falte... Pero con mi hija, no... Explicale que no nos olvidamos a Coco en la otra casa, decile que lo abandonaste, no mientas más...”.

Luego, el ex de Mariana Brey compartió una foto de su hija Juana y acusó a la periodista de evitar que tenga contacto con él: “Otro día más que te toca con mamá y te abandonan. Encima no puedo hablar con vos. Muy triste, mi amor, te amo”.

image.png

image.png

La última vez que Mariana Brey habló de Pablo Melillo.

Un año atrás, el piloto fue vinculado a una supuesta estafa en la venta de pasajes aéreos y la joven aceptó hablar de él.

Mariana expresó: “Sí, estoy sorprendida. Pero no tengo mucho para hablar porque no me corresponde. La realidad es que no me corresponde, es el padre de mi hija, mi ex pareja. Somos familia. Siempre que me preguntaron yo digo lo mismo. Confío en él, creo en su palabra y no me corresponde hablar a mí. El tiempo acomoda todo y todo queda en manos del abogado. En ese sentido él contrató a un abogado que tendrá todas las respuestas. Espero que me respetes, pero no puedo. No es que no puedo en realidad, no quiero hablar de esos detalles. Yo estoy tranquila”.

Video de Crónica TV que explica el escándalo que salpicó a Pablo Melillo: