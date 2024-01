El romántico momento en el que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña blanquearon su romance

Así estaban las cosas hasta que en la mañana del 2 de enero terminaron los rumores y blanquearon al aire su romance. Todo ocurrió al aire de Nadie dice Nada en Luzu TV, que estrenaba su programación de verano precisamente en Pinamar. En un momento del programa, Occhiato se corrió de la rutina y fue directo al asunto: “Para no darle vueltas a la situación, porque después nos sacan fotos, y parece que somos...”. “Que somos boludos”, la interrumpió Flor Jazmín, abanicándose para evitar el calor, y los calores, por lo que vendría.

Luego de un segundo de silencio, dijo lo que todos querían escuchar. “Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida”, dijo Occhiato y todos fueron gritos y aplausos de felicidad. “Lo dije”, agregó el conductor, de lentes oscuros y sonrisa inmensa. “Voy a llorar”, acotó Flor a su lado, buscando sin demasiado éxito encontrar las palabras para la situación. “Son cosas que uno no elige, pasan y te hacés cargo. Estamos juntos”, señaló con la voz entrecortada. Y ya no hubo más palabras. Primero, se tomaron de la mano y enseguida, se dieron el beso que esperaban todos sus seguidores.

No hace falta aclarar que bastó el anuncio, y el replique en las redes oficiales de Nadie dice Nada, para que el mundo virtual hable de la nueva pareja. “Occhiamin” se volvió primera tendencia en X (la red social conocida antes como Twitter), donde también se volvió viral el nombre del programa, el del canal y algunas exparejas de los involucrados, como el de Agus Franzoni, quien saliera con Flor; y Nati Jota, a quien se vinculó con Occhiato, antes de que terminara de mala manera su vínculo laboral.

La historia entre Nico y Jazmín se remonta al 2019, cuando armaron pareja y se consagraron campeones en la pista del Bailando de aquella temporada. El condimento del certamen lo aportó el reencuentro en la pista del conductor con su ex, Flor Vigna, después de cinco años de relación. Ella había reconstruido su vida amorosa junto al coreógrafo Mati Napp, Nico afirmaba estar soltero y no tardaron en surgir los rumores de romance con su partenaire.

Para sumar dramatismo, la final los enfrentó y el público eligió a Occhiato en una votación cerrada. Y cada uno siguió con su vida profesional y amorosa. Hasta que volvieron a coincidir laboralmente, esta vez en el canal de streaming del conductor, y las versiones se hicieron cada vez más potentes. Pese a que los dos estaban solteros, ellos negaban tener algún vínculo más allá de la amistad. Lo negaron en las redes sociales y ante la requisitoria periodística. Hasta que sintieron que había llegado el momento de contar su amor.