El hijo de Gilda apareció por primera vez en televisión y esto es lo que dijo

El 7 de septiembre de3 1996 el país perdía a un ícono de la música tropical que se convertiría en una santa milagrosa para muchos: Gilda . Lo que no sabíamos era qué había ocurrido con su hijo Fabricio "Chio" Cagnin. El joven tiene hoy 34 años y por primera vez dio una entrevista televisiva en la que abrió su corazón para hablar de su madre .

“Tengo 34 años bien vividos y estoy en un momento muy hermoso de mi vida porque pude atravesar mucho. Hoy estoy acá y lo hago por mí. Es reconocerme, reencontrarme conmigo. Perdí ese nene, que fue testigo de ese momento tan duro, quedó en el olvido. Yo tuve que salir adelante cerrando puertas y persianas. Ahí dejé encerrado a este nene y dejé encerrado también el reconocerme como ‘hijo de...’”, reflexionó Fabricio Cagnin sobre el accidente que lo dejó sin su mamá.

El joven explicó que siente orgullo de todo lo que se generó con Gilda pero reconoce que durante muchos años evitaba hablar del tema porque le causaba dolor. “Gilda creció y se magnificó. Hoy, gracias a la gente, es un ícono popular muy respetado. Eso me genera orgullo, pero eso en su momento me arrastraba al dolor por todo lo que se vivió y por lo que perdí en el camino”, explicó.

Tras el accidente en el que murió la cantante, Fabricio Cagnin se fue a vivir con su papá y nunca más volvió a la casa de Devoto donde habitaban con Gilda. “A partir de ahí no volví a mi casa de Devoto. Me fui a vivir con mi papá y mi abuelo a Ciudadela. Siempre me mantuvieron muy hermético. Yo perdí muchísimo, pero mi papá también y supo convivir con ese dolor, correrlo un poco y darme valor a mí y acompañarme”, cerró.