El día que Moria Casán la pasó muy mal en Crónica por una placa roja

Pocas veces nos ha tenido que tocar ver a Moria Casán expuesta. Siempre funcional al show, demostró ser la auténtica capocómica de la Argentina. La ex vedette, además, es íntima amiga de Lío Pecoraro .

El programa transcurrió con normalidad y Moria le puso lo suyo, eso que la caracteriza. Además le dedicó unas hermosas palabras a su amigo. "Es un honor estar acá con este gladiador de la vida", dijo.

LIO PECORARO.webp Lío Pecoraro.

Más tarde, antes de despedirse, Lío Pecoraro le dijo: "No podés irte de acá sin antes ver una de nuestras auténticas placas rojas", le explicó.

Ella, muy entusiasmada dijo: "Dale, último momento". La placa apareció y ella empezó a leer "Asesinaron a golpes...". El momento se puso muy incómodo y ella cortó: "Ay no, no me hagan leer eso". Después llegaron las risas por el tremendo momento que se vivió al aire. Moria Casán tuvo que hacer un gran esfuerzo para contener la risa.

La placa decía: "Asesinaron a golpes a una abuela". Tremendo momentazo televisivo que no podemos dejar ir así como así.