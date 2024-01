El calvario que Morena Rial sufrió con Silvia D'Auro: "La ataba, quemaba y...".

Morena Rial atraviesa un momento muy difícil: no tiene trabajo, perdió su casa y prácticamente no se habla con Jorge Rial, su padre.

En la emisión de “El Run Run del Espectáculo”, el abogado Alejandro Cipolla dio fuertes detalles sobre este tema: “Ya lo tengo todo preparado y voy a presentarlo en febrero. No la pudimos localizar, pero tenemos todas las pruebas. Una vez que la tenga presa, comenzaremos las acciones civiles por los daños y perjuicios ocasionados”.

El letrado remarcó: “Son horrorosas y escabrosas las torturas que padeció Morena durante su infancia. Eso la marcó y le destruyó la psiquis de una manera impresionante: a Morena la ataba, la golpeaba atada, la dejaba en un cuarto oscuro, la quemaba”.

Video de Alejandro Cipolla hablando en Crónica TV del calvario de Morena Rial.

Morena Rial quiere ver presa a su mamá y Alejandro Cipolla presentará la demanda

El testimonio de Luis Ventura.

En medio de la conmoción causada por la situación de Morena Rial, Luis Ventura recordó el día que le salvó la vida a la joven.

“Yo estaba al aire en América y me llega una fotografía con venas cortadas, con tajos en las muñecas. Me dice: ‘Tío, me voy a suicidar’”, recordó el periodista en diálogo con “El run run del espectáculo”.

Y confesó: “Yo no sabía ni dónde estaba Morena. Yo como recibí el mensaje me fui del aire, les dije que tenía un problema muy grave y me retiré. Paré un taxi en la puerta. La llamo por teléfono y le digo: ‘Mirá, More, el tío necesita tomarse unos mates porque estoy muy nervioso, poneme la pava que voy para allá”.

Ventura confesó: “En el departamento la vi bastante alterada, le pedí que me mostrara sus muñecas, las tenía tajeadas. Empezó a preparar los mates y así la fui sacando. No sabía qué hacer, porque yo no soy nadie, yo era un amigo del papá que estaba atento a una promesa que le había hecho mano a mano en un camarín, donde Jorge me pidió que si a él le pasaba algo cuidara de sus hijas”.

Luis Ventura contando cómo le salvó la vida a Morena Rial: