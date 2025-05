Dalma Maradona, envuelta en una profunda emoción : "A mi papá lo..."

Dalma compartió sus sentimientos y el dolor persistente que la atraviesa desde la partida de su padre, además de su firme decisión de defender su legado.

Durante la entrevista, la hija mayor del Diez confesó que en su adolescencia fue muy exigente con su padre, y que le reclamó muchas cosas. “Yo de adolescente era muy mala con él”, admitió entre lágrimas, reflejando el arrepentimiento y la complejidad de su relación con el astro del fútbol. Esta declaración se da en un contexto donde el juicio por la muerte de Maradona avanza, dejando muchas preguntas sin respuesta y generando un torbellino de emociones en su familia.

La hija de Dios detalló cómo asumió el rol de defensora de su padre, enfrentando las críticas y las consecuencias legales que esto conlleva. “A mi papá lo voy a defender hasta el día que yo me muera”, afirmó con determinación, subrayando su compromiso de proteger la memoria de Maradona frente a los dichos de otras personas y opiniones externas.

Esta postura no solo es un acto de amor filial, sino también una forma de transmitir a sus propias hijas quién era su abuelo y quién es ella misma en este proceso. Dalma también reflexionó sobre la percepción pública de su padre, señalando que “de mi papá no se sabe todo”. En el juicio, le expresó a su abogado, Fernando Burlando, que Maradona fue el padre más presente, aunque ella no lo supiera en su momento.

En cuanto al vínculo con los demás hijos de Maradona, Dalma se mostró optimista sobre la posibilidad de unificar esfuerzos en busca de justicia. “Imagino que todos queremos lo mismo”, expresó, sugiriendo que la unidad entre los hermanos es crucial para lograr el reconocimiento y la justicia que cree que Maradona merece, en particular con motivo de su muerte.

En la entrevista con DDM a pesar del dolor y las dificultades, Dalma continúa su duelo con la frente en alto, llevando el nombre de su padre como un legado emocional que no solo defiende, sino que también siente profundamente. A pesa de las lágrimas Dalma pudo expresarse con fortaleza y con el amor inquebrantable que mantiene hacia su papá.

En marzo, en un ambiente lleno de colores y emociones, Roma, la hija de Dalma Maradona, celebró su sexto cumpleaños con una fiesta que combinó la magia de la infancia con el legado de su abuelo, Diego Maradona. La celebración se llevó a cabo en un exclusivo salón decorado en tonos lila, rosa y celeste, inspirados en la temática de Lilo & Stitch, una de las películas favoritas de la pequeña. La fiesta fue organizada con esmero por Claudia Villafañe, su abuela, quien se aseguró de que cada detalle fuera perfecto.

Dalma compartió en sus redes sociales su asombro y ternura al ver crecer a su hija, describiéndola como una niña con una personalidad arrolladora y un sentido del humor que la hace destacar. “Desde que me enteré que ibas a llegar a este mundo, imaginaba tu carita, tu personalidad... pero dejame decirte que lo que sos superó cualquier sueño que alguna vez pude tener”, escribió Dalma, reflejando el amor y orgullo que siente por su niña.

Uno de los momentos más conmovedores de la fiesta fue cuando Roma mostró sus tatuajes temporales en homenaje a su abuelo. En su piel, se podían ver el número 10, la palabra Diego y la figura del astro del fútbol con la pelota, todos símbolos que mantienen viva la memoria de Maradona en la familia.

“Siempre tan conectada. Siempre teniéndolo tan presente”, comentó la actriz, quien también compartió su tristeza por la ausencia de Diego en momentos tan significativos. La fiesta de cumpleaños de Roma no solo fue una celebración de su vida, sino también un homenaje a la memoria de Diego.

Roma la hija de Dalma Maradona en el festejo de su cumpleaños

La conexión entre Roma y su abuelo se manifiesta en pequeños gestos, como lanzar besos al cielo cada vez que la niña ve una imagen de él. “Ella te tira besos en cada foto o mural tuyo que ve, y también cuando sale la luna”, relató Dalma, imaginando cómo habría sido la relación entre su hija y su padre.

FUENTE: Infobae