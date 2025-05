El duro mensaje de Yanina Latorre a su hija Lola: "Vas a tener 90 años y vas a seguir tratando de ser abogada"

El audio de Yanina Latorre a su hija Lola

La consigna consistía en recrear una situación exagerada, siguiendo un guión improvisado con palabras y frases sugeridas por el conductor. En el mensaje, Lola simuló un momento de crisis tras desaprobar un examen universitario. “Estoy en el cordón de Di Tella, muy desesperada. Me quiero tirar una piedra en la cabeza”, decía en tono dramático. A esto sumó referencias deliberadamente absurdas como un supuesto “flujo vaginal” y menciones a anécdotas pasadas, todo dentro del marco del juego.

Lo que comenzó como un sketch terminó generando una furiosa respuesta por parte de Yanina, quien, ajena a la dinámica del podcast, reaccionó con dureza. “Mezclaste todo, hija. ¿Qué tiene que ver el flujo con que no te recibís y con que estás en un cordón?”, cuestionó en el audio que se volvió viral.

Con tono severo, le exigió que se enfoque en sus estudios: “Te fue mal porque no habrás estudiado. Si no te recibís en julio, será en diciembre, pero basta ya. Vas a tener 90 años y vas a seguir tratando de ser abogada. ¡Te va a pasar por encima Cinthia Fernández!”.

Además, expresó su hartazgo por la falta de orden en la casa: “Ordená tu cuarto, que estoy podrida de ver ropa en el living. No entiendo este drama que me estás armando”. El mensaje cerró con una advertencia: “Hoy no vengas a casa. Y explícame lo del flujo, porque no entiendo qué me querés decir con eso”.

Este episodio ocurre poco después de otro momento llamativo que protagonizó Yanina en el programa Patria y Familia de Luzu TV. En aquella oportunidad, la panelista realizó una llamada en vivo a Lola en la que, entre bromas y un tono desorientado, relató escenas absurdas como estar en una plaza viendo una calesita mientras tomaba mate.

“Estoy mirando los árboles y escuchando canciones de niños... me acordé de vos”, dijo Yanina, en un momento desconcertante que hizo que su hija reaccionara incrédula: “¿Estás drogada?”, le preguntó. La conversación se tornó cada vez más caótica, con referencias sin filtro a figuras del espectáculo, hasta que se reveló que todo formaba parte de una actuación planificada por el equipo del programa.

Aunque todo comenzó como una humorada, el audio desató una fuerte reacción familiar que puso nuevamente a los Latorre en el centro de la escena mediática.