Joaquin Phoenix cumple años: el mundo lo celebra con sus mejores fotos

Este 28 de octubre es el cumpleaños de Joaquin Phoenix y para festejarlo, es justo hacer un recorrido por sus mejores y más entrañables personajes que lo han llevado a la cumbre de la actuación en los últimos años.



El actor Joaquin Phoenix, que este año se convirtió en padre por primera vez junto a su pareja Rooney Mara, acumula una carrera de más de 30 años creando personajes entrañables de la historia del cine que lo han llevado a ganar el Óscar, dos Globo de Oro e incluso, un Grammy.



Para festejar el cumpleaños de Joaquin Phoenix como se merece hay que hacer un recuento de sus personajes que han dejado huella en la historia del cine.



Muchos portales de entretenimiento y sobre todo en las redes sociales, se han tomado el tiempo de replicar las mejores imágenes del actor encarnando diversos personajes, y sobre todo que dejan en evidencia la plena transformación del mismo en cada un ode sus papeles.



Desde el joven seducido por Nicole Kidman en "To die for" , pasando por el mítico Johnny Cash en “Walk the Line (Johnny y June: pasión y locura)” hasta su inolvidable "Jocker", Phoenix deleita a su público con innumerables transformaciones de calidad que le repercutieron en el amor incondicional de todo el publico cinéfilo.



¡Feliz cumpleaños, genio!