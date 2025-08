Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre la decisión de Rufina Cabré de quedarse con la China Suárez

Polémica Aseguran que la hija mayor de Mauro Icardi quiere cambiarse el apellido: "No quiero hablar más con papá"

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre sus hijos en Turquía

“¿Llegaron a un acuerdo en esto de la crianza compartida con Eugenia?“, le consultó luego el cronista y él remarcó: “No podemos seguir hablando más del tema porque la verdad que no da para más. Hay un arreglo, por supuesto, estamos buscando una manera para que puedan estar con su mamá y conmigo, para que vayan al colegio”.

“Hoy habló Cabré del asunto por el tema de que su hija Rufina iba a quedarse allá, dijo que él habla siempre con ella del tema de la exposición. ¿Vos tenés comunicación con Amancio y Magnolia sobre estos temas?" , repreguntó el movilero y Vicuña expresó: “Son muy chiquitos, son muy chiquitos y no”.

“Es un tema delicado, pero que me imagino que en su momento vamos a saber hablar de eso. No me hagas hablar de Rufina, la amo. Es una niña hermosa, tiene un vínculo súper lindo también con Nico, pero cada uno educa y cada uno hace lo que puede”, sentenció Vicuña.