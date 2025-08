Leo Gioja no descartó a José Luis como candidato y dijo que la gestión de Uñac fue "rescatable"

Consultado sobre el proceso electoral en marcha, Gioja explicó: “Hay dos tiempos. Estamos tratando de construir una alianza lo más amplia posible. Candidatos todavía no”. Y aclaró que este año el armado será distinto, ya que el justicialismo no es gobierno en San Juan: “Cuando gobernaba el peronismo, la lista tenía una relación con el gobernador. Ahora no hay gobernador. El lazo es con el partido”.

Además, adelantó que las conversaciones con otras fuerzas ya están en marcha: “Hace 15 días que tenemos charlas para tener una alianza programática. Son 10 partidos y 40 agrupaciones. El PJ tiene una idea frentista. Todo lo nacional y popular tiene que estar adentro”.

En relación a las candidaturas, Leonardo Gioja no ocultó su respaldo a su tío, el exgobernador José Luis Gioja: “Me encantaría que el candidato sea el Flaco. José Luis es la persona que mejor expresa las ideas contra Milei”. Aunque advirtió que la decisión será personal: “Si el Flaco es candidato, es una decisión personal de él. No tiene que haber caprichos para ser candidato”. Y planteó que la clave será construir una lista que represente a todo el espacio: “Si nos une a todos, sí. Por eso la discusión es quién es el mejor candidato”.

Gioja remarcó que, en esta etapa, el Partido Justicialista sanjuanino funciona de forma más horizontal: “No hay quien mande. Hay una Mesa Ejecutiva, que no está pintada. Hoy estuvimos tres horas. Lo que antes discutía el gobernador con un asesor, hoy se discute en la mesa. Está democratizado”. Sobre las diferencias internas, fue claro: “Tenemos que superar una etapa con Uñac”.

En su análisis de la gestión libertaria, Gioja cuestionó el discurso de austeridad del Presidente: “Milei dice que no hay plata. ¿Para qué no hay plata? El ministro de Economía apunta a las finanzas para que unos vivos hagan plata. En algún momento se verá que el rey está desnudo”. Y añadió: “El Gobierno nuestro no fue bueno. También hay que ver las reales dificultades de Alberto Fernández. Pero ahora hay un engaño de los funcionarios nacionales. Cuando hablás en una reunión familiar, nadie la está pasando bien”.

El dirigente destacó que el PJ busca adaptarse a una nueva realidad en la que los intendentes, muchos jóvenes, ganan autonomía: “Pondría en duda si son de Gioja o Uñac. Cuando uno es intendente tiene cierto grado de autonomía, y creo que esa autonomía va a ser cada vez mayor”. Mencionó además a figuras femeninas con potencial: “Romina Rosas y Daniela Rodríguez son muy aguerridas. También Analía Becerra, que encabeza el partido Crecer en San Martín”. La chimbera sonó como candidata durante la semana pasada hasta que lo descartó.

Sobre el impacto de estas elecciones en el futuro político, opinó: “Las elecciones de 2025 mueven las fichas del 2027. Necesitamos ciertas anclas para ver el humor social. Si la gente no va a votar, habla de una crisis del sistema político”.

Finalmente, se refirió al gobernador Marcelo Orrego y su vínculo con el Gobierno nacional: “La tiene difícil con Milei, pero él decide estar con Milei. Hay que ver cómo votan sus diputados”. Y al comparar gestiones provinciales, dijo: “Siendo muy crítico de la gestión de Sergio (Uñac), creo que hubo cosas rescatables. La pandemia fue un condicionante. En la gestión del Flaco había una conducción política fuerte. Con Sergio fue menos. Y ahora con Marcelo, mucho menos”.