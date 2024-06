Alina Moine reapareció y habló de Marcelo Gallardo: qué dijo

Todo comenzó cuando el conductor, muy pícaro, le consultó: “Se lo he preguntado a muchas personas, pero me interesa tu opinión. ¿Te gustó la estatua de Marcelo Gallardo? ”.

El animador aclaró que se refería a la entrepierna del entrenador, que destaca claramente del resto de la obra de arte al ser muy desproporcionada: “¿Cuán fiel es esa estatua de Marcelito Gallardo? Porque si es así estoy para dejar todo y mañana arranco ‘Noche al Dente deportivo’. Es mucho. Ni aun acomodándose todo para adelante…”.

Alina reconoció: “Cuando vi la estatua por primera vez me hicieron trending topic, lo cual no correspondía porque yo no tengo nada que ver con Marcelo. Tuve una charla con él, por supuesto, preguntándole qué pasó... No puedo decir lo que me dijo”.

Y agregó: “Lo único que sugerí es que no la limen ahora porque es peor. Había una duda sobre qué se hacía. Yo sugiero que no sea ahora porque si no el título es: ‘Le limaron el bult*...’ y no queremos eso. Entonces, tal vez algún día amanezcamos y eso ya no esté, pero no hay que avisar antes”.

Meses atrás, en “Socios del espectáculo”, tras filtrarse una foto juntos, la periodista negó estar en pareja con el DT: “Con Marcelo somos muy amigos, somos recontra amigos. De hecho, hablamos, me escribió para Navidad, después para fin de año. Él es más bueno que yo en esas cosas protocolares porque yo soy re colgada. Quiero que él sea feliz de la misma forma en la que él está feliz por mí. Tal vez el error nuestro fue no haber blanqueado más nuestra amistad, pero también tenía ese prejuicio de: ‘Yo soy periodista deportiva, Marce es el técnico de River’, y la verdad que fuimos amigos muy íntimos, compartimos muchísimas cosas”.