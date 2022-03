Chiche Gelblung viaja a Ucrania a cubrir la guerra, a sus 78 años: la gran preocupación de su familia

Chiche Gelblung, a sus 78 años, viajó a Ucrania para cubrir la guerra que se desató tras la invasión de Rusia a dicho país. Antes de embarcar, el reconocido periodista que se va en nombre de Crónica HD, el canal en el que tiene su programa, contó por qué tomó la decisión de ir personalmente al lugar de los hechos y recordó sus tremendas experiencias anteriores como corresponsal de guerra. A quien no le pareció una buena idea, fue a su esposa.

El itinerario previsto es viajar desde Buenos Aires a París y de allí, a Varsovia. Una vez en la capital de Polonia, Chiche intentará entrar a Ucrania a través de alguna de las fronteras. "Tener pasaporte argentino ayuda bastante en este tipo de circunstancias", dijo, en la entrevista que dio para la misma emisora que lo tendrá como enviado especial en Ucrania durante el conflicto bélico desatado en dicho lugar.

“En esta guerra, aparte la visibilidad que tiene a través de las redes y todo lo que ya no podés ocultar, el tema es que, desde Hitler para aquí, pocas veces entró un país en otro".

Chiche Gelblung viaja rumbo a Ucrania

En cuanto a la particularidad del conflicto bélico que se está desarrollando en Ucrania tras la invasión rusa, Chiche opinó "Es una guerra nueva. Hay intervenciones puntuales, pero esta idea de meterse en un país es una locura”, consideró el periodista. Y respecto de Vladimir Putin, Gelblung fue contundente: “Lo comparo más con Stalin que con Hitler, tiene la idea de la hegemonía soviética".

Por otra parte, y no menos importante es que Chiche confesó que su mayor preocupación es la carga emocional por el estado de temor de su esposa tras emprender viaje:

Cuando le consultaron acerca de la reacción de su familia ante su determinación de ir a cubrir la guerra, Chiche respondió: “Hace 50 años que hago esto. Tengo bastante experiencia, he cubierto Vietnam, Biafra... Hay que ser prudente y no pasarte de la raya. Eso no quita que a cualquiera le puede pasar, pero hay que saber dónde ponerse. Es intuición”.

Los medios locales se encuentran expectantes por el futuro periodístico de Chiche tras haberse recuperado de un grave cuadro de coronavirus, ahora enfrenta una nueva aventura laboral de gran riesgo.