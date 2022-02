L-Gante protagoniza una situación poco clara y termina en urgencias

La fama se apoderó L-Gante desde aquel hit que lanzó en 2018 llamado “Uno más uno” y, hacia adelante, solo ha tenido éxitos. Su música es icónica en todas las clases sociales, pero puede que la popularidad le esté costando caro.

Por razones que todavía se desconocen, L-Gante tuvo que ser atendido de urgencia por un problema óseo en su brazo derecho que, aparentemente, tuvo lugar luego de un accidente. La información la dio a conocer la periodista Peñoñori y luego el protagonista la confirmó sin querer.

La imagen en la que se ve a L-Gante con su hija y el yeso.

Sin hacer referencia directa al yeso o a lo que sucedió, el gran referente de la “Cumbia 420”, colgó una foto en su cuenta oficial de Instagram en la que se lo ve contento, acostado junto a su hija, pero con el brazo cubierto de vendas. Sin embargo, puede que su pareja haya dado algunas pistas.

Horas antes, Tamara, la novia y madre de la hija de L-Gante, mostró en su cuenta de Instagram sus manos lastimadas y explicó que esa era la consecuencia de un “botellazo” que habían querido lanzarle por la cabeza a Elian (el músico). Ninguna de las partes lo aclaró, pero es muy posible que este episodio esté asociado a la hospitalización posterior.

La imagen en la que la novia de L-Gante dio a conocer las agresiones recibidas.

Ya son varias las oportunidades en las que se ha asociado el nombre de L-Gante a peleas callejeras y, aunque él y su mánager intentan desdramatizar, la recurrencia hace que poco se les crea. El cantante parecer ser un líder en su barrio y eso lo lleva a estar siempre en los focos de tensión. La fama no lo ha hecho correrse de ese rol de liderazgo y, si no lo hizo hasta ahora, es muy probable que ya no lo haga.