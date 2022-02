¡Qué tierna imagen!: así Luisana Lopilato y Michael Bublé confirmaron su cuarto embarazo

Lo que al principio eran solo rumores, terminó por confirmarse. Michael Bublé contó que junto a Luisana Lopilato serán padres de su cuarto hijo. Si bien la noticia fue revelada por el cantante, la actriz también compartió su enorme felicidad por el nuevo integrante de la familia.

Luisana, instalada en Canadá hace años, usó su cuenta de Instagram para hacer una tierna publicación con su marido e hijos Noah, Elías y Vida, celebrando todos juntos este momento especial en un centro de ski. En la primera de las fotos se lo ve a Bublé con las manos en la pancita de la ex Casados con Hijos.

La primera foto revelada.

"Ooops! We did it again… bebit@ en camino", escribió la actriz, en referencia a la clásica canción de Britney Spears. En la segunda imagen del alegre posteo, se los puede ver a los niños del matrimonio, rodeando a su madre, muy felices por la llegada del nuevo hermanito.

El mensaje de la actriz.