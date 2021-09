Sabrina Rojas rompió el silencio tras confirmarse su romance con el Tucu López: qué dijo

El amor volvió oficialmente a la vida de Sabrina Rojas después de su separación de Luciano Castro, el padre de sus dos hijos.

El 'Tucu' López es su confirmada pareja y en las últimas horas se permitió romper el silencio y contar sus sensaciones.

En diálogo con la revista ¡Hola!, la rubia contó que el vínculo que mantiene con el Tucu es casual: "Nos encontramos cuando se puede y la pasamos bien. No puedo decir más que eso. El tiempo dirá". Además, Sabrina aseguró que tras su ruptura con Castro decidió pensar en ella: "Me propuse priorizarme. No quiero quedarme con la culpa de lo que no fue, voy a encenderme y a disfrutar".

Finalmente, Rojas habló sobre la posibilidad de oficializar su romance: "Me gusta estar en pareja, pero como lo hice toda mi vida, ahora creo que no podría volver a convivir con alguien".