Locura en La Voz Argentina: un artista internacional sorprendió a un participante en vivo

Difícil noche de La Voz Argentina en el canal de las tres pelotas. Tomás Peñaloza y Facundo Giovos dieron una presentación impecable, repleta de tips llenos de excelencia que deslumbró a los jurados una vez más. Quien abrió el duelo fue Tomás con la canción "Si me dices que sí", grabada por Camilo, el flamante cuñado de Mau y Ricky Montaner. Luego, fue el turno de Facundo quien continuó en la misma onda latina pop ofreciendo una impecable versión de "Hawái", de Maluma.

Luego de la devolución por parte de sus compañeros de jurados, finalmente llegó el turno de que Mau y Ricky tomaran la decisión final. "Como decía Lali no es fácil cantar este género, porque requiere de una sabrosura que es muy difícil lograrlo. Si uno no es de un lugar caribeño es jodido porque se trae en la sangre, no se compra. Y los dos lo tienen. Quien se vaya hoy quiero que sepa lo importante que es que no se desanime"

Su hermano Ricky fue aún más allá: "Pudieron conocer tanta gente aquí que ustedes tienen que agarrar esa oportunidad, y mañana mismo levantar el teléfono y decir: ‘Oye, escribimos un tema juntos’. Porque les juro que tienen lo que se necesita para ser artistas en el mainstream de hoy, se los juro".

Luego de que eligieran a Facundo, para Tomás había una gran sorpresa preparada por parte de sus coaches. Ricky agarró el teléfono e hizo una videollamada en vivo con su cuñado Camilo para que le diera su apoyo a Tommy. Mientras el participante se emocionaba hasta las lágrimas, el artista fue muy sincero:

"Yo te digo una cosa hermano. Que tu estés ahí parado es un triunfo gigante que sueña la mayoría de la gente que quiere hacer música, así que es un primer gran paso en tu carrera. A mí lo que me pasó es que yo también estuve para donde estás tú, adicionando como parte de un concurso, y la primera vez que fui me cerraron la puerta y me dijeron que yo no estaba listo. La segunda vez que me presenté me lo gané y empezó el sueño de mi carrera que sigue hasta este momento. Los planes de Dios son muy diferentes a los tuyos, así que dejate llevar y camina armadito su agenda".

Con ese consejo desde su corazón, el artista dejó en claro que el joven está más que listo para romperla en el mundo musical. Para los fans del clan Montaner, fue una sorpresa inesperada que sorprendió a todos y lo transformó en tendencia en las redes sociales, sobre todo en Twitter donde fue una locura mientras el programa sucedía.