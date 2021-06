Alejandra Maglietti lo reveló: cuál fue el papelón de su vida que no puede borrar

La reconocida modelo y abogada Alejandra Maglietti estuvo en Podemos Hablar y confesó cuál fue el papelón más grande por el que pasó. Y sincera, contó lo que pasó con el grupo pop ElectroStar, en el que formó parte en la década del 2000.

Junto a ella "cantaban" Victoria Vanucci, Ivana Pallioti y Dominique Pestaña, el grupo a la música y visitar varios países presentándose con las chicas en distintos escenarios. “Un papelón que conocen todos, las ElectroStar fue un papelón”, reconoció.

Maglietti dejó en claro que “toda esa etapa de mi vida es algo que quiero olvidar. Teníamos unos micrófonos que eran unos juguetes, estábamos cantando en el casino de Valeria del mar. Mi viejo, que me fue a ver, me decía deja de papelonear”.

“Se terminó porque en un momento nos dio un poco de vergüenza. Mi mamá me llamaba y me decía ‘por favor, basta, sos una chica que está estudiando Derecho, no podés seguir con esto’”, había confesado al hablar del tema.

Además recordó que el hit de la banda era “electro star looking for fan. Ni siquiera cantaba yo, era otra persona que se hacía pasar por mí”. Además, señaló que nunca nadie pagó para ir a verlas.

(Fuente: Paparazzi)