Uno de los cumbieros más famosos del país, acusado de abusar de su nieta

En la noche del sábado, la instagramer María Palacios, mejor conocida como "La Chabona", compartió un video en sus redes sociales en donde se la ve cenando junto a Hernán de Mala Fama, quien tenía a upa a su nieta. Pronto, el video se viralizó y el líder de la banda de cumbia fue puesto en el centro de las críticas cuando los usuarios notaron un comportamiento repudiable por parte del cantante.

Rápidamente, el hashtag #MalaFamaEnfermo se volvió tendencia. Entre los comentarios que se pudieron observar en las redes sociales, éste fue el más resonante: “El video es muy claro, tiene la mano por debajo de la remera de la nena y no le está tocando la axila precisamente, sino su pecho. La cara de incomodidad de esa criatura lo dice todo”, “¿Qué tan enfermo tenés que estar para manosear así a una nena Hernán Luis Coronel, mejor conocido como ‘Mala Fama’?”.

Que tan enfermo tenes que estar manosear así a una nena Hernán Luis Coronel, mejor conocido como "Mala Fama", de verdad @ManzanelliOk representas a este tipo? #MalaFamaEnfermo pic.twitter.com/HuUD7yw44Q — Señiorr Lucio #NihzaArmy uD83CuDDEEuD83CuDDF1uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@LordLucio_) May 16, 2021

Luego de las acusaciones, Hernán Coronel habló con Crónica TV: "La nena quería estar conmigo y me decía ‘Mala Fama, quiero estar con vos’ y yo le decía ‘andá que estamos fumando’, pero ante la insistencia apagué el cigarrillo, la senté en mis piernas y estuvimos como una hora hablando. En un momento filmaron ese video cuando yo la estaba abrazando”, comenzó diciendo el líder de Mala Fama.

Acto seguido, Coronel prosiguió: "El tiempo que me quede de mi vida, aparte de seguir amando y cuidando a mis nietas porque las cuido y las crio yo, me voy a encargar de que los maliciosos que están haciendo esto se arrepientan. Yo no me merezco esto, mi gente no se merece esto y están hablando de malicia porque nunca vinieron a mi casa, no me conocen y tampoco saben la historia que yo tengo con mis nietas y con mi gente”.

“La crié y la protegí de las ratas, de los accidentes y de los degenerados, y voy a estar siempre yo. No digan esas giladas porque Victoria fue siempre muy cuidada y se le dio mucho amor”, sentenció Hernán Coronel, quien optó por hablar públicamente tras viralizarse este video junto a "La Chabona", por el cual fue sentenciado en las redes sociales.