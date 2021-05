Escandaloso: Casero pide que quienes cobran planes sociales no puedan votar

Una vez más Casero dio en la nota con sus declaraciones y críticas al gobierno.

Pero esta vez, el humorista, fue más allá y se metió con los beneficiarios de los planes sociales. ¿Sorpresa? Por supuesto que no. Sin embargo, sus declaraciones causaron repudio en el país.

"Voy a decir lo que pienso: hasta que la gente que recibe planes sociales, ayudas, etc, no vote, hasta que los presos dejen de votar que son 5 mil, 6 mil votos, no sé si estará bien o estará mal, pero ellos tienen una clientela asegurada y esa clientela asegurada va a ir por más"