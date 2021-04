Mirá qué apodo le puso Daniel Osvaldo a Gianinna Maradona al declararle su amor

Tras especulaciones y rumores que se fueron acrecentando con el tiempo, el romance entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo es una realidad. La diseñadora y el futbolista blanquearon su relación durante sus vacaciones en el sur argentino, lugar al que fueron acompañados por Benjamín Agüero, el hijo que tuvo ella con el Kun Agüero, y desde allí compartieron tiernas fotografías.

El músico tenía algunos recitales planeados en San Martín de los Andes junto a su banda, "Barrio Viejo". y fue de esta forma que la hermana de Dalma Maradona y su hijo se sumaron al grupo. Además de disfrutar de los maravillosos paisajes del lugar, también homenajearon a Diego Maradona tras visitar murales e instalaciones hechas en su honor.

Sin embargo, Osvaldo también le dedicó una historia a su pareja. La mamá de Benjamín publicó unas fotografías junto a Osvaldo y otra amiga para agradecerles el apoyo: "Gracias por estar en mi vida since ever". Ante este mensaje, el cantante compartió la imagen y agregó: "I love you Dinorah", que es el segundo nombre de la hija de Claudia Villafañe.