Aseguran que el Masterchef Martitegui tiene pareja... pero él aún no lo revela: éstas son las pistas

Es uno de los secretos mejor guardados del mundo de la televisión. Hace más de un año empezó Masterchef Celebrity y todos quieren saber quién es la persona que acompaña en el corazón a Germán Martitegui.

Pero el cocinero elige cerrar las puertas una y otra vez. Y sólo habla de lo profesional y, a veces, de sus dos pequeños hijos, de los que también se sabe muy poco.

Pero... ¿quién es compañero o compañera del integrante del jurado más famoso del país? Paparazzi investigó y llegó a las primeras pistas, que no parecen ser contundentes.

Germán vive solo con sus hijos de lunes a viernes. Y, sólo los fines de semana, recibe visitas en su propiedad o en su restaurante, el famoso Tegui, al que todos aclaman tanto por lo delicioso que es como por lo "salado" que son sus precios.

Algunas pistas: ésta no deja de likearlo en su cuenta personal de IG (lo mismo que en su vida personal: allí sólo se puede encontrar imágenes del trabajo y de los dos hermosos bajitos) y que alguna vez lo visitó en los estudios de Martínez, donde se graba el ciclo que lidera Santiago del Moro.

Además aseguran desde el mundo de las gastronomía que: "Desde hace muchos años que tienen buena onda, pero antes uno de los estaba en pareja y por eso no se avanzó. Se tienen mucha estima y son geniales en lo que hacen. Desde que empezó Master no se separaron".

La pareja de Germán tendría un restaurante muy reconocido en la zona de Palermo. "En ese lugar venden la mejor entraña que se puede comer en Buenos Aires. Y las papas fritas que hacen son descomunales. Duritas por fuera y muy blanditas adentro. Lo máximo", dijo Jorge Lanata en su programa de radio.

Pero... ¿por qué no blanquean? "Germán no quiere. Siente que sus hijos son chicos y que se armaría un escándalo muy grande en lo mediático. Se quieren, sí. Pero él es una persona muy tímida y no quiere que se arme todo un run-run a su alrededor", cierra una persona.

(Fuente: Paparazzi/ Conexto)