Barby Silenzi contó el insólito motivo por el que se separó del Polaco

Las relaciones de pareja son muy particulares y, como se suele decir, cada una es un mundo en sí misma.

Unas de las rupturas que más repercusiones generó en los últimos tiempos fue la del Polaco y Barby Silenzi. Muchas especulaciones, pero certezas muy pocas hasta que la bailarina se animó a contar el motivo de la separación.

Lo cierto es que ambos tomaron distancia, pero seguirán viéndose a diario ya que participarán juntos en La Academia, Showmatch. El martes por la tarde, Barby decidió contar su parte de la historia en 'Hay que ver'. "Yo me la pasé llorando... estamos separados pero vamos a hacer el programa juntos", comenzó diciendo la bailarina.

"Nos separamos, estamos separados y no le escribí más. Si quiere ver a su hija, vendrá sino yo no voy a estar atrás. Ya lo hice, la pasé mal y no lo vuelvo a hacer. Igual él sí la ve a su hija", agregó.

Según explicó, el motivo de la crisis fueron los celos: "Nos separamos como dije por una huevada. Lo voy a contar porque me harta todo el circo que hizo. Estábamos haciendo una historia juntos y me cayó un mensaje del papá de mi otra nena...ahí se pudrió todo".

"Empezó a revisar los mensajes, porque Fran siempre me comenta las historias de Elena, y vio que una vez me puso que me iba a mandar una foto. Yo no respondí porque no me pareció gracioso, él no me interesa a mí ni yo a él".

"Su ex le mandó fotos a él y yo no dije nada, no me separé ni nada", agregó haciendo referencia a Valeria Aquino, la madre de Alma y ex pareja del músico.