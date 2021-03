Impactante: así lucía Moria Casan con 15 años

Desde que terminaron el programa en donde la vimos como jurado, se ha mantenido alejada de la televisión. En los últimos meses ha sido el teatro el lugar donde la hemos visto triunfar a la diva desde que comenzó el 2021.

Moria, disfruta del éxito de “Brujas” la obra teatral. Ha encontrado en las tablas su actual refugio y en las redes sociales su canal de comunicación desde donde comparte sus opiniones y sus recuerdos junto a sus miles de fans a lo largo del país.

Durante el día de ayer, One asombró a todos sus seguidores al compartir una espectacular foto de su cumpleaños de 15. La imagen la actriz superó los 12 mil likes y reveló los motivos por los cuales no optó por un vestido de color blanco como el resto de las quinceañeras de su época.

“Mis 15, ja! Vestido azul de plumeti con gran moño que marca cintura y termina atrás, zapatos de gamuza azul #ModoELVIS, collar de cristal de roca, esclava de oro en brazo izquierdo. Obvio nunca blanco (el vestido), no era virgen of course..."